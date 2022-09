Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nákladního vozidla zvolil špatnou trasu

TACHOVSKO – Navigace jej zavedla na dřevěný most, přes který nemohl přejet.

Tachovští dopravní policisté se zabývají dopravní nehodou, která se stala dne 26. září letošního roku v 11:30 hodin. Pětašedesátiletý řidič nákladního vozidla jel do obce Brod nad Tichou a k jízdě použil navigaci. Ta však špatně vyhodnotila trasu a navedla řidiče na místní komunikaci, na které se nachází i dřevěný mostek přes řeku Mži. Řidič nereagoval ani na dopravní značku, která zakazuje vjezd vozidlům a se svým nákladním vozem vjel na uvedený most, kde jeho jízda skončila. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění, byl však poškozen most, na kterém vznikla škoda 20 tisíc korun. Provedenou dechovou zkouškou policisté vyloučili u řidiče požití alkoholu a uložili mu pokutu příkazem na místě.



prap. Bc. Iva Vršecká

27. září 2022

