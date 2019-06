Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidič nákladního vozidla měl defekt na pneumatice

KARLOVARSKO – Ta po odlétnutí poškodila jiné vozidlo.

Ve středu dne 12. června 2019 řídil 63letý muž z Plzně nákladní vozidlo značky Volvo s návěsem, a to po silnici I/6 ve směru na Karlovy Vary. Za Andělskou Horou mu náhle praskla levá přední pneumatika vozidla zn. Volvo, čímž přejel do protisměru a následně zpět do svého jízdního pruhu a zastavil u krajnice. Vlivem defektu pneumatiky došlo k jejímu odlétnutí a poškození protijedoucího vozidla značky Ford. Dále došlo k poškození komunikace od disku nákladního vozidla. Policisté s řidičem provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla negativně. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 50 tisíc korun. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Za přestupek byla řidiči uložena pokuta.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

13. 6. 2019

