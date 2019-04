Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič nákladní soupravy nedal přednost osobnímu autu

NOVÁ HOSPODA – Po střetu byl řidič škodovky převezen do nemocnice na vyšetření.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala krátce před 12:00 hod. na silnici II/199 u obce Nová Hospoda. Ve směru ke křižovatce se silnicí I/21 jel od Nové Hospody 63letý řidič s nákladní soupravou. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič při vjíždění do křižovatky nerespektoval dopravní značku „Dej přednost v jízdě!“, vjel do křižovatky a při odbočování vlevo ve směru na obec Bor, nedal přednost v jízdě zleva jedoucímu vozidlu značky Škoda Fabia, které řídil 64letý řidič. Při střetu vozidel došlo ke zranění řidiče osobního vozidla, který byl z místa převezen záchrannou službou na vyšetření do nemocnice. Ještě před tím policisté s oběma řidiči provedli dechové zkoušky, které byly negativní. Nehodou se dopravní policisté i nadále zabývají, vzniklou škodu odhadli na celkových 70 000 korun.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

10. 4. 2019

vytisknout e-mailem