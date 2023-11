Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič nákladní soupravy kličkováním na dálnici ohrožoval ostatní řidiče

BEROUNSKO – Šofér kamionu nadýchal více než 4 promile.

Nebezpečnou a riskantní jízdu šoféra kamionu zažily desítky řidičů na dálnici D5, kde kličkoval a tím ohrožoval všechny účastníky silničního provozu. Naštěstí nedošlo ke střetu s jinými vozy a tak se vše obešlo bez zranění.

K celé události došlo 19. října, okolo půl čtvrté odpoledne, minimálně na úseku od 46. km až na 35. km dálnice D5 ve směru od Plzně na Prahu. Na výše uvedeném úseku řídil nákladní soupravu 44letý muž, který neustále přejížděl z jednoho jízdního pruhu do druhého, čímž ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, kterých bylo nejméně čtyřicet. Všichni tito museli na vzniklé situace reagovat výraznou změnou rychlosti, směrem jízdy a měli strach kamion předjet, aby nedošlo k hromadné dopravní nehodě.

Nakonec šofér tahače s návěsem na 35. km dálnice D5 po přejetí z levého pruhu do pravého narazil do svodidel, poté pokračoval v jízdě dál a zastavil se až po nárazu do dopravního značení – směrového sloupku.

Po příjezdu hlídek na místo policisté vyzvali muže k dechové zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu, kdy mu přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou 4,30 promile.

Celou věc si převzali berounští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení, a po provedení veškerých služebních úkonů komisařka 44letého muže obvinila ze spáchání zločinu obecného ohrožení, jelikož úmyslně vydal lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu. Obviněný je stíhán vazebně a v případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na tři roky až osm let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

23. listopadu 2023

