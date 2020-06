Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič nadýchal přes tři promile

KLADENSKO – Další neukáznění řidiči přistiženi policisty při jízdě s alkoholem a v zákazu řízení.

Policisté územního odboru Kladno opět v průběhu několika dní zjistili při kontrolách v silničním provozu sedm neukázněných řidičů, kteří se dopustili přestupků v dopravě. Pět řidičů usedlo za volant posilněno alkoholem nebo drogou a dva řidiči se vydali na cestu v zákazu řízení.

V odpoledních hodinách dne 28. května 2020 zastavila ke kontrole na silnici k obci Tuchlovice – Srby policejní hlídka obvodního oddělení Stochov osobní vozidlo Fiat. Při kontrolní činnosti bylo zjištěno, že řidičem vozidla je třicetiletý muž z Kladenska. Provedením testu na drogy byl výsledek pozitivní na návykové a psychotropní látky. Podezřelý se dále podrobil v kladenské nemocnici dobrovolně k odběru biologického materiálu.

Policisté obvodního oddělení Kladno dne 29. května 2020 v ranních hodinách na pozemní komunikaci v ulici Kačická kontrolovali osobní vozidlo značky Peugeot jedoucí od Kladna. Řidičkou byla devětatřicetiletá žena z okresu Rakovník, u které byl zjištěn pomocí testu na drogy pozitivní výsledek na omamné a psychotropní látky a jedy. Podezřelá žena se podrobila dalšímu vyšetření s odběrem biologického materiálu v Oblastní nemocnici Kladno.

Dne 29. května 2020 policisté oddělení hlídkové služby před dvacátou hodinou v Kladně v ulici M. Horákové zastavili osobní vozidlo značky Škoda Felicie, jehož řidičem byl zjištěn dvaačtyřicetiletý muže z Prahy. Policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla s pozitivním výsledkem a naměřená hodnota byla ve výši 3,08 promile alkoholu v dechu.

Policisté z obvodního oddělení Unhošť nyní prošetřují podezřelého řidiče ve věku jednačtyřicet let z Prahy, který byl kontrolován v odpoledních hodinách dne 30. května 2020 hlídkou unhošťských městských strážníků při výjezdu z chatové oblasti Štoka na hlavní pozemní komunikaci. Provedením dechové zkoušky byl u řidiče zjištěn alkohol, a to ve výši 1,27 promile alkoholu v dechu.

Před třiadvacátou hodinou dne 31. května 2020 zastavila policejní hlídka obvodního oddělení Slaný řidiče v osobním vozidle tovární značky Audi v Pražské ulici ve Slaném. Dechová zkouška u řidiče byla také pozitivní a naměřená hodnota byla ve výši 1,23 promile alkoholu v dechu. Dvaatřicetiletý řidič se dobrovolně podrobil biologickému odběru ve slánské nemocnici.

Dále dne 31. května 2020 kladenští policisté zjistili v Kladně u dvou řidičů usednutí za volant v zákazu řízení. První řidič ve věku dvaapadesát let byl policejní hlídkou kontrolován ve Vítězné ulici ve vozidle značky Hyundai. U tohoto řidiče bylo zjištěno, že opakovaně porušil vyslovený platný zákaz řízení všech motorových vozidel, který nyní má do září 2021. Před půlnocí téhož dne policisté v obci Velká Dobrá zastavili vozidlo značky Ford, jehož řidičem byl jednadvacetiletý muž, který jim ujížděl již z Petrohradské ulice v Kladně. Řidič má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel do listopadu 2020 Městským úřadem Slaný.

Policisté případy těchto sedmi řidičů prošetřují a pět řidičů je nyní podezřelých z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který pachatelům hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 1 rok. Dva řidiči jsou podezřelí z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který jim hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 2 roky.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

1. června 2020

