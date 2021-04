Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidič nadýchal 4,11 promile

SOKOLOVSKO – Navíc způsobil dopravní nehodu.

Policisté z dopravního inspektorátu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky čtyřiačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.



Podezřelý měl v pátek 12. března letošního roku řídit osobní automobil značky Toyota. Krátce po poledni měl v Chodově zničehonic vozidlem najet na travnatý pás a poté narazit pravou přední částí automobilu do dopravní značky. Následně měl z místa okamžitě ujet, aniž by si splnil povinnosti účastníka po dopravní nehodě. Policisté se jeho jednáním začali okamžitě zabývat a po vozidle značky Toyota pátrat. Po zhruba dvaceti minutách byl automobil i s čtyřiačtyřicetiletým mužem vypátrán na parkovišti poblíž obchodního domu v Chodově. Podezřelý se poté podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 4,11 promile. Zároveň byl čtyřiačtyřicetiletý muž vyzván k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. To muž bezdůvodně odmítl.



Policisté čtyřiačtyřicetiletému muži zadrželi řidičský průkaz a převezli ho na obvodní oddělení k dalším úkonům.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 4. 2021

