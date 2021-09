Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidič nadýchal 3,48 promile

TRUTNOVSKO - Narazil do zaparkovaného vozidla.

DKnLOpilý 35letý řidič osobního vozidla Chevrolet včera po 20. hodině ve Dvoře Králové nad Labem narazil do zaparkovaného vozidla Audi, přičemž způsobil na obou autech celkovou škodu 60 tisíc korun.

Dle dosud zjištěných skutečností se řidič Chevroletu plně nevěnoval řízení a na přímém úseku komunikace zřejmě přehlédl u pravého okraje odstavené vozidlo Audi, do kterého naboural. 35letý řidič nadýchal 3,48 promile alkoholu v dechu a policistům nepředložil řidičský průkaz. Policisté ho dále vyzvali, aby se podrobil lékařskému vyšetření, které je spojené s odběrem krve, a to odmítl.

Případ šetří policisté Dopravního inspektorátu v Trutnově.

por. Pižlová Šárka, DiS.

13. 9. 2021, 13:05

