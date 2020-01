Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič naboural do popelnice

Český Krumlov - Nadýchal přes 1,5 promile.

Dne 4. ledna 2020 v 00:50 hod. došlo na sídlišti Za nádražím v Českém Krumlově k dopravní nehodě, kdy řidič (26 let) z Českokrumlovska osobního vozidla značky Škoda Octavia narazil do plastového pojizdného kontejneru. K dopravní nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič neodhadl vzdálenost od plastového kontejneru stojícího u okraje místní komunikace a narazil do něj levou zadní částí vozidla. Poté popojel vpřed a zastavil. Při dopravní nehodě ke zranění osob nedošlo. U viníka nehody zjistili policisté opakovaně hodnotu alkoholu více než 1,5 promile. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi dechovými zkouškami nebyl větší jak 10 procent a bylo dosaženo odborného měření, nebyl řidič následně vyzván k podrobení se lékařskému vyšetření a odběru krve, toto řidič sám nepožadoval. Při nehodě vznikla škoda ve výši 1 000 korun. Dopravní policisté muže podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

5. ledna 2020

vytisknout e-mailem