Řidič na skútru neujel

Policisté zadrželi muže, který řídil, ač nesměl, navíc odmítl test na drogy i lékařskou prohlídku.

Ve čtvrtek 18. května kolem dvaadvacáté hodiny pronásledovali policisté z místního oddělení Modřany řidiče na skútru, protože odmítal zastavit a podrobit se silniční kontrole. Řidič se snažil hlídce ujet několik kilometrů, a to i přesto, že se ho policisté opakovaně pokoušeli zastavit za pomoci výstražného světla modro-červené barvy. Pronásledování začalo v Modřanské ulici, přes Branickou, kde řidič projel na červenou. Poté projeli ulicí Ke Krči do ulice Na Mlejnku, kde najel na chodník a dále do podchodu pod ulici Modřanskou, kde vjel na cyklostezku, kde nezvládl řízení a z motocyklu spadl.

Osmačtyřicetiletý Pražan se policistům při zadržení přiznal, že má zákaz řízení a posléze se podrobil dechové zkoušce, která byla negativní. Test na drogy a lékařské vyšetření však odmítl.

Policisté muže předvedli na policejní služebnu k dalším úkonům pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a navíc se bude zodpovídat z několika přestupků na úseku dopravy. Havarovaný motocykl si na místě převzal majitel a zároveň kamarád pronásledovaného, který o jeho zákazu řízení neměl ponětí, a proto mu svůj stroj v dobré víře půjčil.

por. Mgr. Jan Rybanský - 24. květen 2023

