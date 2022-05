Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič na dálnici dostal s vozidlem smyk

ÚTUŠICE - Narazil do jiného vozidla, které vyjelo ze svého jízdního pruhu a narazilo do svodidel. Poté se přetočilo a zůstalo stát na střeše. Viník pokračoval dál na Prahu.

Dne 29. května 2022 v 14:24 hodin v prostoru 78. kilometru dálnice D5 ve směru jízdy na Prahu došlo k dopravní nehodě. Řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Superb jel zařazen v levém jízdním pruhu. Na mokré komunikaci nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Vyjel z levého jízdního pruhu přes zpevněnou část krajnice do levého odtokového žlabu ke středovým svodidlům. Zde prudce strhnul řízení vpravo, dostal s vozidlem smyk, přejel se svým vozidlem přes levý jízdní pruh do pravého jízdního pruhu, kde se pravou přední částí svého vozidla střetl s levou přední částí osobního vozidla tovární značky Hyundai šestašedesátiletého řidiče. Po střetu vozidlo Hyundai vyjleo z pravého jízdního pruhu přes pravý odstavný pruh a narazilo do betonových svodidel. Poté začalo rotovat proti směru hodinových ručiček, přetočilo se na levý bok, narazilo opět do svodidel, pak se přetočilo zpět na kola, na pravý bok a nakonec na střechu. Vozidlo Superb se po střetu vrátilo zpět do levého jízdního pruhu, pak pokračovalo na levou zpevněnou část krajnice, kde narazilo do svodidel. Řidič Superbu nezastavil a pokračoval dále na Prahu. Řidič vozidla Hyundai i jeho spolujedoucí žena utrpěli zranění, se kterým byli převezeni do nemocnice. Škoda na vozidle Hyundai byla vyčíslena na 150 tisíc korun, na svodidlech na 120 tisíc korun. Na vozidle Superb škoda nemohla být zjištěna, neboť řidič ujel. Policisté dálničního oddělení Svojkovice zjistili, že vozidlo řídil třiasedmdesátiletý řidič z Prahy. Dopravní nehodou se dále zabývají. Alarmující je, že v době po dopravní nehodě kolem havarovaného vozidla projelo několik řidičů, avšak žádný nezastavil, aniž by zjistil, co se stalo a poskytl první pomoc.



por. Mgr. Dagmar Brožová

31. května 2022

