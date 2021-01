Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič na dálnici D1 narazil do policejního vozidla

KRAJ/Benešovsko – Zraněn byl jeden policista a řidič dodávky.

Ve čtvrtek 21. ledna kolem deváté hodiny ranní zajišťovala policejní hlídka dálničního oddělení z Bernartic odstavené vozidlo (na krajnici), které mělo poruchu. Konkrétně se jednalo o místo na dálnici D1 – 38, 5 km ve směru na Prahu. Rozblikanými majáky a varovnými světly na služebním vozidle policisté upozorňovali ostatní účastníky silničního provozu na možné hrozící nebezpečí, které představovalo odstavené vozidlo.

Krátce na to výše uvedeným místem projížděl řidič v dodávce, který dosud z nezjištěných příčin částečně najel na krajnici a pravou přední částí narazil do levé zadní části policejního vozidla. Tou dobou ve vozidle seděl policista, který prováděl lustraci odstaveného vozidla a jeho řidiče. Následkem střetu policista ve vozidle i řidič dodávky utrpěli zranění, se kterými byli následně převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Dechová zkouška u řidiče dodávky i policisty byla s negativním výsledkem. Okolí místa dopravní nehody na dálnici D1 bylo ve směru na Prahu průjezdné v omezeném režimu. Provoz v těchto místech byl plně obnoven krátce před dvanáctou hodinou. Okolnosti a příčina dopravní nehody jsou předmětem šetření.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

21. ledna 2021



