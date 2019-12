Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič motocyklu nezastavil policistům

PLANÁ – Následně před nimi ujížděl, až s motocyklem havaroval. Byl pod vlivem alkoholu, navíc jel na motocyklu, který ukradl.

V Plané v Tepelské ulici stavěla minulý týden v pátek v odpoledních hodinách plánská policejní hlídka řidiče motocyklu značky Jawa. Motocyklista však na znamení dané k zastavení nereagoval a pokračoval do Smetanovy ulice, kde začal hlídce, která za ním se služebním vozidlem vyjela, ujíždět. V době, kdy motocyklista projížděl kolem zaparkovaného automobilu s přívěsným vozíkem, nezvládl řízení a narazil levou stranou do boku přívěsu a následně i zaparkovaného vozidla. V důsledku toho ztratil rovnováhu a spadl i s motocyklem na zem. Po pádu začal řidič z místa utíkat. Krátce na to jej ale policisté dostihli a za pomoci hmatů a chvatů jej zpacifikovali. S 32letým motocyklistou provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Přístroj naměřil hodnotu 2,0 a 1,91 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že se muž při dopravní nehodě zranil, přivolali policisté na místo záchrannou službu, která jej převezla k dalšímu vyšetření a odběru krve do nemocnice. V průběhu toho policisté zjistili, že motocykl, se kterým dotyčný muž havaroval, byl odcizený v předchozích dnech v obci Svahy. Muž se také k uvedené trestné činnosti policistům přiznal s tím, že motocykl 3 dny užíval. Po ošetření byl proto převezen na plánské oddělení k provedení dalších úkonů. Plánští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Nehodou motocyklu se zabývají tachovští dopravní policisté.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

2. 12. 2019

