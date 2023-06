Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič mezinárodní autobusové linky by se měl vrátit zpátky do autoškoly

LIBERECKO - Dnes nedovezl 20 cestujících do Prahy, protože se s autobusem utrhla krajnice.

Dnes kolem páté hodiny ranní si řidič dálkového autobusu po vyjetí z kruhového objezdu v Hrádku nad Nisou najel příliš ke krajnici, která se s ním pak utrhla. Autobus vyjížděl z Polska a směřoval přes Liberec do Prahy. V době havárie v něm sedělo přibližně 20 cestujících. Autobus zůstal stát v nakloněné poloze mimo silnici. Pasažéři, kteří havárii ustáli bez zranění, cestovali dál náhradním autobusem a jejich příjezd do hlavního města se značně opozdil. Dechová zkouška u řidiče ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyl. Na místě jsme mu uložili blokovou pokutu. Možná by mu prospělo vrátit se do autoškoly a zopakovat si základy řízení vozidla.

21. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

