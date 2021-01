Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič měl srazit srnu

NĚMČICE - Střet nahlásil na policii dodatečně. Policisté se nyní obracejí na případné svědky události.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 6. ledna 2021 v 08:00 hodin na silnici III. třídy č. 0221 mezi obcemi Kdyně a Němčice. Řidiči osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia jedoucímu od Němčic na Kdyni náhle vběhla z pravé strany do jízdní dráhy srna a mělo dojít ke střetu. Po střetu řidič odjel do zaměstnání, kde dopravní nehodu oznámil dodatečně po poledni. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 6 tisíc korun. Zvíře nebylo na místě dopravní nehody nalezeno, při ohledání byla na vozidle nalezena srst lesní zvěře.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

7. ledna 2021

