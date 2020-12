Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič měl závad více

HODONÍNSKO: Hlídku nepřekvapilo, že má pozitivní test na drogy.

Zásah do černého se podařil dopravním policistům z Hodonína. Ti kontrolovali řidiče, který vjel v Ratíškovicích do zákazu vjezdu. Pro policisty nebyl šofér ani vozidlo neznámé. Sedmadvacetiletý muž byl totiž v celostátním pátrání. Také vozidlo, ve kterém jej zastavili, postrádal jeho pravý majitel. Problémů měl však řidič více. Vyšel mu pozitivní test na drogy a v autě mu policisté při kontrole objevili dvě zavařovací sklenice plné marihuany, ale také další drogy. Pochopitelně tak s pouty na rukou putoval do policejní cely.

nprap. David Chaloupka,11. prosince 2020

video pod článkem

