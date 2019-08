Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič kvůli troubení vytáhl zbraň

ÚSTÍ NAD LABEM - Řidiči se nelíbilo, že na něj jiný řidič troubí, tak na něj vytáhl namířenou zbraň.

V sobotu krátce po poledni policejní hlídka vyjížděla k incidentu na parkoviště OC Fórum. K incidentu došlo tak, že 58letý řidič vozidla Ford Max při sjíždění z horního parkoviště zatroubil na před ním jedoucího 48letého řidiče vozidla Dacia Dokker. Tomuto řidiči se to nelíbilo, vozidlo zastavil a z vozidla vystoupil a šel směrem k troubícímu řidiči, který rovněž vystoupil. Cestou si k němu si vyndal z opasku střelnou zbraň, kterou mířil na druhého řidiče se slovy, ať zaleze do toho auta zpátky. Řidič mu odvětil, že má spuštěnou kameru ve vozidle a událost nahrává, načež agresor zbraň zandal do pouzdra, nasedl do auta a odjel. V současné době se tímto případem zabývá služba kriminální policie a vyšetřování pro podezření z trestného činu Vydírání. Za uvedené jednání pachateli hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 8 let.

Opilec za volantem

V neděli hlídka krásnobřezenských policistů v půl sedmé večer v ulici Přístavní zastavila řidiče vozidla Hyundai. Padesátiletý řidič policistům předložil doklady a podrobil se dechové zkoušce. Na displeji přístroje se objevila hodnota 3,12 promile. Policisté zakázali řidiči pokračovat v jízdě, zadrželi ho a převezli do policejní cely. V současné době je podezřelý z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

