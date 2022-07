Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič, který usnul za volantem, zavinil nehodu se zraněním dvou malých dětí

ČESKOLIPSKO - Sanita je i se zraněnou maminkou převezla do nemocnice.

Včera kolem 14.45 projížděl po silnici I/13 z Práchně na Českou Kamenici 56letý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia, když vlivem mikrospánku ztratil v Kamenickém Šenově poblíž bývalé základní školy kontrolu nad řízením a vyjel mimo silnici, kde naboural do stromu. Náraz ho pak odhodil zpátky na silnici do protisměru přímo na projíždějící osobní vozidlo značky Škoda Roomster, ve kterém cestovala mladá žena se svými dvěma malými dětmi, dvacetiměsíčním chlapečkem a čtyřletou dívenkou. Děti i jejich maminka při nehodě utrpěly blíže nespecifikovaná, snad spíše lehčí zranění, se kterými je zdravotnická záchranná služba převezla sanitou k ošetření do českolipské nemocnice. Oba malí účastníci nehody dostali od dopravních policistů pro zklidnění plyšovou hračku Nehoďáčka. Dechová zkouška u řidičů prokázala, že pod vlivem alkoholu nebyli.

19. 7. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

