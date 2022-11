Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič, který boural s kamionem na kruhovém objezdu, je podezřelý ze spáchání trestného činu

České Budějovice - Opilému řidiči hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

Jihočeští policisté informovali dne 5. listopadu veřejnost o tom, že okolo 03:30 hodiny došlo na sjezdu z dálnice D3 k dopravní nehodě, kdy jel ve směru od Prahy na České Budějovice řidič (55 let) nákladního automobilu značky Scania s návěsem. Před kruhovým objezdem na silnici č. II/146 nepřizpůsobil rychlost jízdy především dopravně technickému stavu pozemní komunikace, projel kruhový objezd v přímém směru a narazil do jeho vyvýšeného středu a následně i do zatravněného svahu za tímto kruhovým objezdem. Při nehodě utrpěl řidič zranění. Policisté mu na místě provedli orientační dechovou zkoušku, která ukázala více než 2,2 promile alkoholu v dechu. Následné lékařské a toxikologické vyšetření potvrdilo hodnotu 2,53 g/kg ethylalkoholu. Při dopravní nehodě vznikla škoda na nákladním automobilu, kruhovém objezdu a na svahu dálničního nájezdu v celkové výši 1 200 000 korun. Českobudějovičtí dopravní policisté řidiče podezřívají ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny hrozí řidiči trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

13. listopadu 2022



Odkazy do noveho okna 1 DN NA 2 Detailní náhled 2 DN NA Detailní náhled

vytisknout e-mailem