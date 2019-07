Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič kamiónu srážku neodvrátil

BRNO VENKOV: Motorkář vjel ze zatím nezjištěných příčin do protisměru.

Ve středu ráno došlo na silnici poblíž Sobotovic k závažné dopravní nehodě. Pětapadesátiletý motorkář vjel ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetnul s plně naloženým kamiónem jedoucím ve směru do Brna. Jeho řidič i přes snahu zabránit střetu nedokázal havárii odvrátit. Motorkáře převezli záchranáři letecky v kritickém stavu do nemocnice. V průběhu vyšetřování byla komunikace neprůjezdná. Místo havárie bylo možné objíždět po přilehlých komunikacích. K dopravním komplikacím nedocházelo.

por. Bohumil Malášek, 3. července 2019

