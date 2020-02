Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kamioňák skončil ve vazbě

ZNOJEMSKO: Muž jel nebezpečně a v krvi mu proudilo přes dvě promile alkoholu.

Od pátečního večera se osmatřicetiletý muž nachází ve vazbě. Jedná se o řidiče bulharského kamionu. Ve středu po osmé hodině večerní zaujala jeho kličkující jízda na silnici I/53 dalšího řidiče, jenž jel za ním. Ten ihned zatelefonoval na linku 158 a nebezpečnou jízdu po celou dobu od obce Lechovice až do Znojma sledoval. Cizincovu svéráznou jízdu jsme pak ve Znojmě ve spolupráci s městskými strážníky ukončili. Zjistili jsme, že mu v krvi proudí 2,22 promile alkoholu. Naštěstí se vše obešlo bez dopravní nehody. Opilý muž s trvalým bydlištěm v Bělorusku si patrně své protiprávní jednání příliš nepřipouštěl a měl snahu z místa odejít. Vážnost situace mu zřejmě došla po nasazení pout. Potom putoval do policejní cely a v pátek navečer do soudní síně. Víkendové noci již trávil ve vězeňské cele a trestnímu stíhání bude tedy na základě rozhodnutí soudce čelit za mřížemi. Podle trestního zákoníku mu hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 3. února 2020

