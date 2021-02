Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič kamionu porušil zákon a půjde před soud

České Budějovice - Do digitálního tachografu vložil cizí kartu.

Z trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému je podezřelý muž (64 let), kterého dne 5. února kontrolovali českobudějovičtí dopravní policisté v obci Planá. Muž řídil kamion ve směru od Českých Budějovic na Boršov nad Vltavou. Policisté provedli kontrolu digitálního tachografu a zjistili, že řidič použil cizí kartu ve slotu 1. digitálního tachografu. Byla zde vložena karta na jiné jméno. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

por. Ing, Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

12. února 2021

