Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič jízdní soupravy přehlédl osobní vozidlo

LIBEREC – Včera při přejíždění z jízdního pruhu do druhého řidič s nákladní soupravou přehlédl v něm jedoucí osobní vozidlo.

Včera krátce po poledni se stala dopravní nehoda v Liberci na silnici první třídy číslo 14. Řidič s jízdní soupravou tahače a návěsu jel po uvedené silnici ve směru od Jablonce nad Nisou, kde při najíždění z levého jízdního pruhu do pravého přehlédl a ohrozil jedoucí osobní motorové vozidlo VW Golf, které řídila řidička v pravém jízdním pruhu. Tím došlo ke střetu obou vozidel, po kterém vůz VW dostal smyk, narazil do ocelových svodidel a směrového sloupu. Při této dopravní nehodě řidička osobního vozidla utrpěla zranění, se kterým byl převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do liberecké nemocnice. Charakter jejího zranění a dobá léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. U řidiče i řidičky policisté vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 130.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.





16. 2. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

