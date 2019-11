Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič jel přes zákaz

Strakonice - Navíc měl pozitivní test na přítomnost návykových látek.

Policisté z obvodního oddělení ve Strakonicích řeší ve zkráceném přípravném řízení případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Z tohoto skutku je podezřelý muž (25 let) ze Strakonicka. Dne 2. listopadu jel vozidlem značky VW z ulice Holečkova do ulice Katovická ve Strakonicích. V Katovické ulici jej zastavili policisté a provedli kontrolu. Zjistiii, že byl muži rozhodnutím Městského úřadu Strakonice vysloven zákaz řízení motorových vozidel a to až do října 2020. Dále se řidič podrobil orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek přístrojem Drugwipe 5S s pozitivním výsldkem na látku amfetamin, metamfetamin. Muž by měl do dvou týdnů skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

3. listopadu 2019

