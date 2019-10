Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič havaroval na louce

NOVÝ KLÍČOV – Předtím přejel do protisměru, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Po nárazu bylo vozidlo odraženo na louku.

K dopravní nehodě na silnici III. třídy č. 1909 mezi obcemi Nový Klíčov a Šítovky došlo dne 30. října 2019 v 11:08 hodin. Dvacetiletý řidič osobního automobilu Škoda Roomster jedoucí ve směru od obce Štítovky na obec Nový Klíčov při projíždění pravotočivé zatáčky přejel s vozidlem do protisměru a následně vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Po nárazu do stromu zůstalo vozidlo stát na louce mimo pozemní komunikací. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a jeho šestačtyřicetileté spolujezdkyně, kteří byli z místa dopravní nehody odvezeni k ošetření do nemocnice v Domažlicích a v Plzni. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Na osobním automobilu Škoda Roomster byla škoda odhadnuta na 80 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

31. října 2019

Havárie - Nový Klíčov - 30.10.2019

