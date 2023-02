Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič havaroval do stromu a převrátil vozidlo na střechu

MĚLNICKO - Seniora převezla ZZS do nemocnice.

Aktuálně (9:30 hodin) policisté z Mělníka vyjížděli k havarovanému osobnímu vozidlu do obce Chlumín, kde 73letý řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci, havaroval do stromu a vlivem nárazu do stromu vozidlo ještě převrátil na střechu.

Řidič jel ve směru jízdy z Újezdce na Chlumín. Z nehody naštěstí vyvázl jen s lehčím zraněním a při vědomí byl převezen zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice na ošetření.

Provedenou dechovou zkouškou vyloučili policisté požití alkoholu před jízdou.

Komunikace je v současné době stále uzavřena, a to po dobu odklízení havarovaného vozidla a zadokumentování nehody ze strany policistů.

Přesné okolnosti a příčiny nehody budou zjišťovat mělničtí dopravní policisté.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

1. února 2023

