Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič dostal s vozidlem smyk

SMOLOV – Vyjel do protisměru a pak do silničního příkopu. Z něj byl odražen na silnici, kde zůstal stát na kolech.

Dne 13. ledna 2022 v 04:40 hodin došlo na silnici I. třídy č. 22 u odbočky na obec Mrákov k dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič vozidla Volkswagen Golf jedoucí ve směru z obce Kdyně na obec Domažlice nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, kdy na namrzlém povrchu silnice dostal s vozidlem smyk. Vyjel vlevo do protisměru a následně mimo silnici, kde vjel do silničního příkopu. Poté byl odražen s vozidlem zpět na silnici, kde zůstat stát. Podle tvrzení řidiče viděl v protisměru předjíždět vozidlo a lekl se, aby se s tímto vozidlem nestřetl. Proto vjel vlevo do protisměru. Dechová zkouška na alkohol byla provedena s výsledkem negativním. Škoda na silničním příkopu byla vyčíslena na 2 tisíce korun a na vozidle na 100 tisíc korun. Řidič utrpěl lehké zranění, se kterým byl odvezen do nemocnice. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. ledna 2022

vytisknout e-mailem