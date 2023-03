Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič dodávky vážně zranil ženu a z místa nehody ujel

LIBEREC - Vážná dopravní nehoda se stala v pátek odpoledne v ulici Švermova. Žena utrpěla velmi četná poranění, kterým bohužel následně v nemocnici podlehla.

V pátek, krátce po třetí hodině odpoledne, vyjížděli dopravní policisté do ulice Švermova v Liberci k vážné dopravní nehodě s účastí chodce. Oznámení o dopravní nehodě přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 ze Zdravotnické záchranné služby.



Policisté na místě zjistili, že došlo ke střetu dodávky s chodkyní, kdy řidič od nehody ujel.



Řidič vozidla VW Transporter jel ulicí Švermova ve směru na Ostašov, kdy pravděpodobně nezvládl řízení a po projetí zatáčky se střetl pravým bokem svého vozidla s chodkyní, která se zřejmě pohybovala při pravém kraji komunikace. Ta byla v důsledku střetu následně přiražena na jiné vozidlo Peugeot Boxer, které v tu dobu stálo zaparkované na chodníku při pravé straně vozovky u jednoho z domů. Řidič následně z místa nehody ujel, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon. Zraněné ženě neposkytl první pomoc.



Žena utpěla při nehodě četná a vážná zranění, se kterými byla vozidlem Zdravotnické záchranné služby transportována do liberecké nemocnice.



Operační důstojník okamžitě na základě zjištěných poznatků k vozidlu, které od nehody ujelo, předal informace všem hlídkám. Nezodpovědný řidič tak spravedlnosti neutekl, o něco později jej vypátrala jedna z policejních hlídek v části města Růžodol. Řidič se podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, která byla pozitivní s naměřenou hodnotou přes 1,5 promile. Policisté provedli u řidiče také orientační test na drogy, jehož výsledek byl rovněž pozitivní. Řidič tak následně skončil v policejní cele.

Vozidlo VW Transporter policisté zajistili ke znaleckému zkoumání.

Žena bohužel na následky velmi vážných a četných zranění dnes v krajské nemocnici zemřela.

Okolnosti a přesná příčina této vážné dopravní nehody bude nyní předmětem dalšího šetření. V dané věci byla nařízena soudní pitva. Případem se nyní zabývají liberečtí kriminalisté, kteří již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů "těžké ublížení na zdraví" a "neposkytnutí první pomoci".



4. 3. 2023

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

