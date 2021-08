Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič dodávky nedal přednost v jízdě osobnímu vozidlu

KOLOVEČ – Došlo ke střetu. Po něm byla dodávka odražena na oplocení pozemku.

K dopravní nehodě na křižovatce místních komunikací ulic U Cihelny, Příkrá a Tovární v obci Koloveč došlo dne 5. srpna 2021 v 19:00 hodin. Jednašedesátiletý řidič automobilu tovární značky Volkswagen Transporter přijíždějící do křižovatky z ulice U Cihelny do ulice Příkrá nedal přednost v jízdě vozidlu Peugeot 306 dvacetiletého řidiče přijíždějícího zprava do křižovatky z ulice Tovární. Došlo ke střetu obou vozidel, kdy vozidlo Volkswagen bylo nárazem odraženo na oplocení pozemku domu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění spolujedoucího na zadním sedadle z vozidla Volkswagen, byl z místa dopravní nehody transportován k ošetření do Domažlické nemocnice. Alkohol byl u řidičů na místě vyloučen dechovou zkouškou. Škoda na vozidle Volkswagen byla vyčíslena na 50 tisíc korun, na vozidle Peugeot na 25 tisíc korun a na oplocení vznikla dvoutisícová škoda.



por. Mgr. Dagmar Brožová

6. srpna 2021

