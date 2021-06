Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič dodatečně oznámil střet se srnou

POCINOVICE - Dopravní policisté tuto nehodu šetří a obracejí se na veřejnost. Hledají případné svědky srážky.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 27. června 2021 v 22:15 hodin na silnici II. třídy č. 192 mezi obcí Pocinovice a křižovatkou na obec Chodská Lhota. Řidiči osobního vozidla tovární značky Ssang Yong Tivoli jedoucímu od Pocinovic na Domažlice náhle vběhla z pravé strany do jízdní dráhy srna a mělo dojít ke střetu. Po střetu řidič odjel do Domažlic a zpět do Pocinovic. Dopravní nehodu oznámil po konzultaci s pojišťovnou dodatečně dne 28. června 2021. Škoda na vozidle Ssang Yong byla vyčíslena na 15 tisíc korun. Zvíře nebylo na místě dopravní nehody nalezeno, při ohledání byla na vozidle nalezena srst lesní zvěře, kterou policisté zajistili na daktyloskopickou fólii.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

29. června 2021

