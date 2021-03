Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič byl pod vlivem pervitinu

MOSTECKO - Motorista pod vlivem drogy narazil na kontrolu; Z večerky odnesli kuřivo.

Litvínovští policisté sdělili minulý týden ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 32letému muži z Mostu. Ten měl řídit osobní vozidlo tovární značky Škoda v obci Litvínov, kde byl kontrolován hlídkou policie. Motorista se podrobil orientačnímu testu na přítomnost drog v těle, který byl pozitivní s výsledkem na návykové látky amfetamin a metamfetamin. Po poučení se muž podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu pro stanovení přesného druhu a množství návykové látky v jeho těle. Toxikologickou analýzou krve podezřelého byla prokázána přítomnost návykové látky v těle. Užití drogy muž policistům přiznal. Prý si pervitin zakoupil v jedné obci na Teplicku a to od neznámé osoby.

Dvojice vykradla večerku na sídlišti Zahradní

Muž ve věku 33 let z Litvínova a 37letý Mostečan čelí obvinění ze spáchání zločinu ve spolupachatelství. Muži měli dle kriminalistů mostecké policie vniknout v Mostě na sídlišti Zahradní ve večerních hodinách do jedné večerky. Násilím překonali okno v zadní části objektu a poté měli uvnitř odcizit finanční hotovost, cigarety různých značek, rozličné sladkosti a hodily se jim i dámské punčocháče. Poškozenému majiteli zanechali celkovou škodu ve výši 18 tisíc korun. Mostečan je stíhán na svobodě, druhý obviněný, 33letý muž z Litvínova, byl nedávno obviněn ze čtyř krádeží a soud v Mostě ho poslal do vazební věznice. Odcizené věci nebyly zajištěny. Peníze dvojice utratila a věci si údajně rozdělila. S ohledem na čas spáchání trestného činu v době vyhlášeného nouzového stavu hrozí mužům až osmiletý pobyt za mřížemi.

Most 15. 3. 2021

nprap. Ludmila Světláková

