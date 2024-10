Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič bílého hyundaie srazil cyklistu, ale pomoc mu neposkytl, spěchal

ČESKOLIPSKO - Pátráme po něm.

V pátek 4. října kolem 6.40 projížděl po silnici třetí třídy číslo 2627 ve směru od Horní Libchavy na Českou Lípu 38letý cyklista, když na rovném úseku do zadní části jeho jízdního kola narazil bílý hyundai, jedoucí ve stejném směru. Mladý muž v důsledku střetu s vozidlem přepadl přes řidítka na silnici a přitom utrpěl řadu nepříjemných zranění. Naštěstí měl za jízdy připnutou cyklistickou přilbu, která mu při pádu ochránila hlavu.

Řidič hyundaie se choval za volantem tak, jako by kolizi s cyklistou ani nezaregistroval a pokračoval v jízdě dál. Kolemjedoucí řidička osobního vozidla ho však k zastavení přiměla dlouhým troubením. Z hyundaie vystoupil řidič seniorského věku, a když zjistil, co se stalo, prohlásil, že by rád pomohl, ale nemůže, protože spěchá. Pak zase nasedl do auta a odjel.

Žena, která u nehody zastavila, nabízela cyklistovi odvoz na ošetření do nemocnice, tam ho ale nakonec převezla jeho manželka. Tu si na místo přivolal. Lékař zjistil, že při nehodě utrpěl rozsáhlé odřeniny a pohmožděniny a domů ho poslal s krčním límcem.

Touto cestou vyzýváme řidiče bílého hyundaie, aby nás kontaktoval na lince 158 a k nehodové události se osobně vyjádřil. Současně žádáme dosud nevyslechnuté svědky nehody, aby se nám ozvali a pomohli nám hledaného řidiče najít.

7. 10. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

