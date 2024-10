Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Řidič bez řidičáku a spolujezdec, co se snažil utéci před vězením

Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy I zastavili vozidlo, jehož řidič nevlastnil řidičské oprávnění, odmítl test na drogy a jeden z jeho spolujezdců se v průběhu kontroly pokusil z místa utéct.

Policisté z jedničkové „oháesky“ si 25. září povšimli, ve večerních hodinách, v Karlovarské ulici v Praze 6 staršího vozidla, ve kterém se v tu dobu nacházelo větší množství osob a rozhodli se celou osádku zkontrolovat. Po zastavení vozidla vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných pro řízení a provoz motorového vozidla, na což předložil pouze občanský průkaz se slovy, že řidičský průkaz nevlastní. Padesátiletý řidič byl dále vyzván k podrobení se orientačnímu testu na přítomnost drog v těle, který odmítl a stejně tak i lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. V průběhu kontroly dalších osob ve vozidle otevřel spolujezdec na zadním sedadle dveře a dal se na útěk přes park do nedalekých ulic, kde se snažil setřást pronásledujícího policistu z dohledu. Ten muže pronásledoval až do Břevnovské ulice, kde prohledal celé okolí, jelikož ulice vedoucí dál byla prázdná a bylo zřejmé, že tak daleko utéct nemohl. Po malé chvíli si všiml, že se pronásledovaný ukrývá mezi zaparkovanými vozidly a tak ho za použití donucovacích prostředků zadržel. Lustrací šestatřicetiletého muže se posléze ihned ukázalo, proč se snažil vyhnout kontrole. Měl totiž vyslovený platný zákaz pobytu na území hlavního města Prahy a navíc se vyhýbal nástupu výkonu trestu za jeho předešlou trestnou činnost. Z místa tak putoval rovnou na policejní služebnu, odkud byl po sepsání potřebné administrativy převezen rovnou do věznice s ostrahou.

Padesátiletý řidič je podezřelý ze spáchání několika přestupků, které byly oznámeny správnímu orgánu, který mu může uložit vysokou pokutu a až dvouletý zákaz řízení.

por. Richard Hrdina - 11. října 2024

