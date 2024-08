Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič autoškoly nezvládl řízení a havaroval

JABLONEC NAD NISOU – Řidič s vozidlem autoškoly za přítomnosti instruktora nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku a převrátil se na bok.

Včera odpoledne krátce před sedmnáctou hodinou se stala dopravní nehod v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulici Krkonošská a Letní. Řidič s vozidlem autoškoly Škoda Fabia jel společně s instruktorem od ulice Krkonošská do ulice Letní, kde nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku, narazil do dopravního značení a plotu. Po nárazu do plotu se vozidlo převrátilo na levý bok. Řidič vozidla utrpěl lehké zranění, které mu na místě ošetřila přivolaná posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Instruktor autoškoly zraněn nebyl. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 97.000,- Kč. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.





27. 8. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

