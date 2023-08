Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič audiny nezvládl zatáčku a naboural do stromu

ČESKOLIPSKO - Na vině je nepřiměřená rychlost a přecenění jeho vlastních schopností.

V úterý krátce před 17. hodinou projížděl 40letý řidič v osobním vozidle tovární značky Audi A8 po silnici I/38 a měl namířeno z Mladé Boleslavi do Doks. Do cíle však nedojel, protože v obci Obora prosvištěl příliš vysokou rychlostí zatáčku a dostal se do smyku, který neuřídil. Vozidlo následně havarovalo najetím do mohutného kmene stromu a řidič může mluvit o štěstí, že takový náraz přežil. Zdravotnická záchranná služba ho následně převezla s blíže nespecifikovaným zraněním do nemocnice, podle našich informací by neměl utrpět život ohrožující zranění. Tahle audina, kterou vidíte na fotografii, už ale asi definitivně dojezdila. havárie v Oboře

31. 8. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

