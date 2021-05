Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řidič a spolujezdec utekli od dopravní nehody

ŽINKOVY – Viník nehody ji nenahlásil. Policisté hledají svědky.

Dopravní policisté z Územního odboru Plzeň – venkov hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 17. května letošního roku za obcí Žinkovy. Dosud nezjištěný řidič vozidla Ford Focus jel ve směru od obce Žinkovy na Petrovice, kde při průjezdu pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu komunikace, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Superb. Obě vozidla po střetu zůstala v silničních příkopech. Viník nehody se spolujezdcem z vozidla Ford Focus z místa nehody utekli, aniž by celou věc oznámili. Řidička z protijedoucího vozidla utrpěla zranění, s kterým byla převezena k ošetření do nemocnice. Dechovou zkouškou bylo u ženy vyloučeno požití alkoholu před jízdou. Policisté odhadli škodu na 130 tisíc korun.

Dle zjištěných poznatků by viníkem nehody měl být cizinec, zřejmě rumunské nebo ukrajinské národnosti jménem Marius, stáří kolem 35 let, vysoký cca 160 - 165 cm a měl mít krátce střižené tmavé vlasy s ofinou.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, či je sdělit na linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

24. května 2021

