Bourali pod vlivem alkoholu

BLANENSKO: Cyklista i řidič nadýchali přes dvě promile. Řidič vozu navíc neměl za volantem co dělat.

Dva případy dopravních nehod pod vlivem alkoholu za uplynulý víkend šetří policisté z dopravního inspektorátu: První z nich se stala v sobotu 8. července na silnici z Jedovnic do Blanska. Dvaapadesátiletý cyklista o půl deváté večer ztratil kontrolu nad řízením a sjel mimo komunikaci, kde upadl. Při pádu z jízdního kola si způsobil lehké zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Policisté mu při provedené dechové zkoušce naměřili přes dvě promile.

K druhé dopravní nehodě, za kterou stál alkohol, došlo hned následující den v Blansku, v ulici 9. května. V neděli v odpoledních hodinách, řídil sedmapadesátiletý šofér, nákladní vozidlo Fiat Doblo Cargo. Při parkování se však zřejmě nevěnoval řízení tak, jak by měl, a narazil do zaparkovaného osobního automobilu AUDI A4. Tuto skutečnost však neoznámil a po zaparkování chtěl odejít. Celou událost však spatřila žena, které jeho jednání nebylo lhostejné, a navíc znala majitelku vozidla, kterou ihned vyrozuměla. Jelikož muž navíc jevil známky požití alkoholu, zavolala poškozená na linku 158. Netrvalo dlouho a nezodpovědný řidič byl zpátky u vozidla a vysvětloval celou záležitost policistům. Ti mu provedli dechovou zkoušku, která ukázala přítomnost alkoholu. Podezřelý nadýchal přes tři promile. Policisté navíc zjistili, že řidič má platnou blokaci řidičského oprávnění. Za volantem neměl tedy co dělat. Předběžná škoda na obou vozidlech byla vyčíslena částkou 25 tisíc korun. Oběma případy se dopravní policisté nadále zabývají.

Znovu apelujeme na to, že alkohol za volant nepatří, a to ani za řídítka jízdního kola. Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně jiných právních předpisů je cyklista řidič nemotorového vozidla a jako takovému vznikají povinnosti účastníka silničního provozu. Cyklista nesmí požít alkohol nebo užít návykovou látku během jízdy nebo bezprostředně před ní anebo v době kdy mohl být pod jejím vlivem. Při teplém dnu a velké námaze je třeba dodržovat pitný režim. Pokud však cyklisté vědí, že na kolo ještě sednou, neměli by do výběru nápojů zahrnovat alkohol. Alkoholem ovlivněný organismus pomaleji reaguje na podněty. Díky tomu má řidič horší reakce a odhad vzdálenosti. Při vyšších dávkách dochází k poruše rovnováhy a soustředění.

por. Mgr. Lenka Koryťráková, 10. srpna 2020

