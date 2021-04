Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Revizorovi zaplatil za jízdu na černo falešnou bankovkou

Nebyla to však jediná falešná bankovka, kterou měl u sebe!

Na konci minulého týdne oznámil na linku 158 revizor DP hl. m. Prahy, že při kontrole cestujícího ve stanici metra Florenc se mu cestující bez platné jízdenky pokusil zaplatit pokutu falešnou dvoutisícovou bankovou. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se skutečně jedná o falešnou bankovku, kterou údajně muž dostal za melouch a má pouze jednu. Policisté muže na místě omezili na osobní svobodě a při provedené prohlídce zjistili, že má další padělky ukryté na různých místech. Několik bankovek měl osmatřicetiletý muž v peněžence, další v notesu a zbytek padělků měl ukrytých v reklamním letáku. Celkem měl u sebe pětatřicet bankovek dvoutisícové nominální hodnoty a jednu bankovku v hodnotě tisíc korun.

Při výslechu následně cizinec uvedl, že si peníze opatřil vědomě za účelem dalšího udávání od údajně neznámého muže na blíže nezjištěném místě v Praze. V průběhu výslechu se také přiznal, že falešnou bankovou zaplatil již v jedné z pražských trafik.

Kriminalisté ještě tentýž den cizince obvinili z trestného činu padělání a pozměnění peněz, jelikož se snažil padělané a pozměněné peníze udat jako pravé a tím je dostat do oběhu. V případě odsouzení pachateli za trestný čin padělání a pozměnění peněz hrozí trest odnětí svobody v délce až osmi let. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Státní zástupce podnět akceptoval a podal návrh na vzetí obviněného do vazby.

V souvislosti s nárůstem zajištěných padělků kriminalisté apelují na veřejnost a především obchodníky, aby si při přebírání peněz vyšší nominální hodnoty dávali pozor na jejich pravost a kontrolovali základní ochranné prvky bankovek.

Mjr. Eva Kropáčová

28.4.2021

vytisknout e-mailem