Řešit spor šel muž s nožem

JIHLAVSKO: Muž je obviněn ze dvou trestných činů

Dramatické chvíle zažil obyvatel domu, do kterého si přišel pro peníze za nedostatečně odvedenou práci podnapilý mladík. Spor nebyl útočník ochoten vyřešit slovně a na obyvatele domu vytáhl nůž. Napadenému muži se agresivního mladíka podařilo zpacifikovat, přesto ale od něho při obraně utržil poranění. Přivolaní policisté útočníka zadrželi a skončil v policejní cele. Kromě zranění způsobil ještě škodu na poškozených vchodových dveřích, do kterých před napadením tloukl a kopal. Zadržený mladík čelí obvinění ze dvou trestných činů a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

Oznámení o napadení nožem přijali policisté v pondělí 25. prosince ve večerních hodinách zároveň s tím, že útočník je sice zpacifikován, je ale stále nebezpečný. Do obce na Polensku tak ihned vyjeli policisté a agresivního mladíka zadrželi. Vzhledem ke zranění napadeného muže mířila na místo také zdravotnická záchranná služba, která ho převezla do jihlavské nemocnice. Zadrženého mladíka odvezli policisté na oddělení, kde byl umístěn do cely. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu necelé jedno promile alkoholu. Vzhledem k závažnosti případu převzali prověřování jihlavští kriminalisté. Provedli ohledání, zadokumentování a šetření. Zajistili stopy, včetně nože, který byl při napadení použit.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého mladíka. „Devatenáctiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a dále z přečinu poškození cizí věci,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný mladík v minulosti ještě nebyl soudně trestán.

Případ začal na začátku týdne tím, že mladík pod vlivem alkoholu přišel k domu, kde předtím prováděl práce spočívající ve výmalbě. Obviněn je z toho, že nejprve poškodil kopáním vstupní dveře a dožadoval se předání finanční částky. Když ho chtěl obyvatel v domě konfrontovat s nedostatky domluvených prací, začal mladík ohrožovat muže nožem a vyhrožovat mu. Napadený muž se bránil, útok se mu dařilo odvrátit a mladík nůž upustil. I nadále se útočník snažil o další napadání a získání nože zpátky. Napadenému přispěchali na pomoc další obyvatelé domu a společně mladíka drželi na místě do příjezdu policistů.

Poškozením dveří vznikla předběžně vyčíslená škoda za třicet tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného mladíka do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za spáchanou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

29. prosince 2023

