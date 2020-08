Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Řešení dopravních přestupků v nouzovém stavu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď

Žádost zněla:

„1. Zdali ke dni 03. dubna 2020 existovala opatření kolem koronavirové krize, která by opravňovala policistu v rámci silniční kontroly nevyhotovit záznam o přestupku na místě, a v případě, že jej vyhotovil, tento záznam podezřelému ze spáchání přestupku neukázat a neumožnit mu se do něj vyjádřit. A to zejména tehdy, šlo-li o vážný přestupek, který není možné řešit na místě a za který hrozí vysoká pokuta a zákaz činnosti – tedy velmi citelné sankce, a tedy je zřejmé, že obviněný z přestupku bude chtít využít veškeré zákonné možnosti ke své obraně?

2. Pakliže takové opatření existovalo, kdo a na základě jakých zákonných zmocnění jen vydal.

3. Pakliže toto opatření existovalo, žádám dle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. jeho znění v textové podobě.

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytuje Vám informace (odpovědi):

K bodu č. 1:

V obecné rovině je vyhotovení záznamu o přestupku na místě policistou pouze oprávnění, stejně jako v případě jeho vyhotovení na místě a jeho ukázání s možností podezřelého z přestupku se do něj vyjádřit. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ukládá orgánu policie (nikoliv tedy konkrétnímu policistovi na místě) pouze sepsání úředního záznamu o zjištěných skutečnostech, který zasílá příslušnému správnímu orgánu společně s oznámením o spáchání přestupku. Toliko podle okolností může policista umožnit podezřelému z přestupku na místě se k přestupku písemně vyjádřit.

Jestliže dopravní přestupek nelze projednat z důvodů, že nejsou splněny podmínky pro příkazní řízení na místě, tedy lze-li za dopravní přestupek uložit zákaz činnosti, sepíše policista oznámení přestupku a zašle je příslušnému správnímu orgánu k projednání, jak již bylo uvedeno. Policie České republiky provádí pouze šetření k odhalení přestupku a jeho pachatele, a zajišťuje důkazní prostředky. Sama tyto protiprávní delikty neprojednává, přičemž veškeré dokazování, tedy i hájení práv a oprávněných zájmů podezřelého z přestupku, přichází na řadu až před správním orgánem. Jinak řečeno, Vaším nevyjádřením se na místě přestupku, nemůže dojít k absenci Vašeho práva se k dané věci před správním orgánem vyjádřit a hájit tak svá práva, jenž Vám jsou dány právními předpisy.

K bodu č. 2 a 3:

Je zapotřebí zopakovat informace uvedené v odpovědi k bodu č. 1 – tedy, že orgán policie má pouze oprávnění (nikoliv stanovenou povinnost) k vyhotovení záznamu o přestupku na místě a podle okolností umožnit podezřelému na místě se k přestupku vyjádřit. Jedná se o obecně platnou informaci k postupu policejního orgánu, která nepozbyla platnosti ani v době opatření vzhledem k onemocněním COVID-19. Nicméně Vám k Vašemu požadavku sdělujeme, že k datu 3. dubna 2020 existovalo opatření, a to konkrétně: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN), které všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizovalo mimo jiné, cituji: „omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň;“. V rámci činnosti Policie České republiky pak v souladu s uvedeným mimořádným opatřením z pozice své funkce policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar uložil provádět služební úkony a plnit pracovní úkoly spojené s přímým kontaktem s veřejností pouze v míře nezbytně nutné pro ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, s přihlédnutím ke stávajícímu zvýšenému riziku ohrožení života a zdraví osob, a přímý kontakt s občany při tom omezit na nejnutnější minimum.

