Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Relexace u vody

KRAJ - Nezapomínejte na bezpečné chování.

Červen je v plné proudu, koupaliště a pláže u vodních ploch se plní lidmi, kteří si chtějí odpočinout, relaxovat a užít letního počasí. Aby si dospělí i děti užili čas radovánek a prázdnin, je důležité nezapomínat na zásady bezpečného chování.

Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak je nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také případně požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti pohlídal.

Do vody neskákejte rozehřátí, vždy se nejprve ochlaďte. Z prudkého teplotního rozdílu hrozí zkolabování organizmu. Kde to neznáte, buďte opatrní, neznáte hloubku a nevíte, co se nachází na dně.

Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu rodičů a vstupovat do vody samy. Neznalost vodní plochy a přeceňování svých plaveckých sil se vám může stát osudným. Pokud se Vám dítě ztratí, IHNED požádejte o pomoc s hledáním ostatní osoby i plavčíka.

Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak na nich plujte pouze s plovací vestou a bez požití alkoholu. Pohyb na vodních plochách a vodních cestách má svá pravidla. Důležitá je i vzájemná ohleduplnost.

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

vytisknout e-mailem