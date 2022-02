Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Relace na svědky

PLZEŇ - Policisté hledají svědky incidentu, který se stal na doubravecké poště dne 31. ledna 2022 v době od 13:16 do 13:19 hodin.

Doubravečtí policisté se zabývají okolnostmi vzniklého incidentu s podezřením na výtržnictví. Tento incident se odehrál na pobočce Pošty 12 v Plzni na Doubravce v době od 13:16 do 13:19 hodin dne 31.ledna 2022 . Již ztotožněný muž ve věku 44 let měl přistoupit k volné přepážce, aniž by respektoval pořadí čekajících osob. U přepážky si měl vyzvednout svou zásilku a následně se v prostoru u přepážek měla odehrát situace, která se týká několika dalších návštěvníků - svědků pošty. Aby policisté tuto situaci mohli důkladněji prověřit, potřebují hovořit s přítomnými svědky, kteří se tou dobou na předmětném místě nacházeli a byli takového jednání muže přítomni.

V prověřovaném případu policisté mimo jiné získali fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou mimo jiné zachyceni svědci, kteří by mohli pomoci policistům objasnit veškeré okolnosti případu.

Žádáme veřejnost o spolupráci a zejména dotyčné svědky z přiložených fotografií, aby se přihlásili na obvodním oddělení Plzeň 4 nebo zavolali na tísňovou linku 158 a pomohli s řádným objasněním případu. Za případné poznatky předem děkujeme.

nprap. Veronika Hokrová

18. února 2022

vytisknout e-mailem