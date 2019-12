Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Relace k dopravní nehodě

KLADENSKO – Pomozte při objasnění dopravní nehody.

Policisté kladenského dopravního inspektorátu dne 10. prosince 2019 vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala v 9.45 hodin v Americké ulici v Kladně nedaleko obchodního domu.

Třiadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Fabia, jedoucí ve směru do ulice Unhošťská se střetl na přechodu pro chodce se světelnou signalizací s dvacetiletým chodcem, který byl vlivem nárazu odmrštěn na dalšího procházejícího chodce ve věku pětačtyřicet let. Na místo dopravní nehody byla přivolána ZZS, která dvacetiletého chodce převezla k ošetření do kladenské nemocnice s pohmožděninami a následně byl propuštěn domů. K žádnému dalšímu zranění osob nedošlo. Vzniklá škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na částku 5 000,-Kč. Policisté vyzvali účastníky dopravní nehody k dechovým zkouškám, které byly s negativním výsledkem.

Dopravní nehoda je nadále v šetření.

Dopravní policisté vyzývají občany, kteří se v inkriminovanou dobu kolem 9.45 hodin pohybovali poblíž přechodu v Americké ulici v Kladně u obchodního domu a byli svědky této dopravní nehody, aby poskytli informace na policejní služebnu kladenského dopravního inspektorátu v Havířské ulici nebo na služební linku 974 873 255 , mobilní telefon 702 207 630 a nebo na linku 158 a svým svědectvím dopomohli při objasnění této dopravní nehody.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. prosince 2019

vytisknout e-mailem