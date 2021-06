Rekordní hodnoty

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Ústí nad Orlicí – Dva řidiči pod vlivem alkoholu na Orlickoústecku.

V sobotu 26. června 2021 policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky s 53letým řidičem, který řídil vozidlo zn. Škoda ze směru od obce Kozlov do centra České Třebové. Po projetí pravotočivé zatáčky pravděpodobně nezvládl řízení vozidla, vyjel vlevo mino komunikaci, kde narazil přední částí vozidla do kovového zábradlí s betonovým základem. Z místa dopravní nehody byl zraněný řidič transportován zdravotnickou záchrannou službou do orlickoústecké nemocnice. Řidič policistům nadýchal 4,13 promile alkoholu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz.

O den později, v neděli 27. června 2021 kolegové zastavili v rámci silniční kontroly 52letou řidičku vozidla zn. BMW v Lanškrouně, která napoprvé nadýchala v 13:20 hodin 2,89 promile alkoholu. Opakovaná dechová zkouška ukázala na hodnotu 3,06 promile alkoholu. Svého jednání řidička litovala. Uvedla, že byla v sobotu na oslavě, kde popíjela alkoholické nápoje a nenapadlo jí, že by mohla být v odpoledních hodinách následujícího dne ještě pod jeho vlivem. Kolegové z lanškrounského obvodního oddělení řidičce rovněž zadrželi řidičský průkaz.

S oběma řidiči bude vedeno zkrácené přípravné řízení. Ženě hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Muž je v případě odsouzení ohrožen trestní sazbou na 6 měsíců až 3 léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

28. června 2021

