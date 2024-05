Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rekordní odčerpaná částka

HRADECKO - Muž po nainstalování Any Desku přišel o téměř 20 miliónů korun.

Na konci minulého pracovního týdne přišel na policejní služebnu 63letý muž, který oznámil, že se stal pravděpodobně obětí podvodu. Muž sdělil, že na podzim loňského roku si všiml na internetu reklamy na investování do obchodu s kryptoměnou. Klikl na odkaz, kde se zobrazily pokyny pro postup a platební údaje ke vstupnímu poplatku, který uhradil. Pak se nějakou dobu nic nedělo a asi po 3 měsících ho kontaktovala osoba ze společnosti zabývající se investováním. Dle jeho sdělení se měla prvotní investovaná částka zhodnotit a bylo třeba ji převést na mužův účet. Na jeho pokyn si muž nainstaloval program pro vzdálenou správu a měl čekat na kontrolu finančního úřadu. Po dobu tří měsíců byl ujišťován, že účet, který si založil na kryptoburze, bude po kontrole odblokován a penize budou moci být přeposlány.

Muž jako jednatel jedné hradecké společnosti měl na svém počítači přístup do svého soukromého účtu i do několika firemních. Až po upozornění účetní z jeho firmy, že z firemních účtů zmizely peníze, zablokoval všechny účty a přišel na Policii ČR. Tím, že zpřístupnil pomocí instalace programu pro vzdálenou správu svůj počítač neznámé osobě, přišel on a jeho firma dohromady o téměř 20 miliónů korun, které byly v cca 70 transakcích převedeny na různé tuzemské či zahraniční účty.

Policisté zahájili úkony trestního řízení hned pro tři trestné činy najednou - podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku - za což pachateli hrozí trest odnětí svobody na 8 až 12 let.

Opětně apelujeme na občany: Nikdy nevěřte neznámým lidem! Nikdy nevíte, kdo je na druhém konci "drátu". V žádném případě si neinstalujte programy pro vzdálenou správu a nedávejte souhlas s připojením druhé osoby. Nikomu nesdělujte přihlašovací hesla, nepotvrzujte autorizační kódy k vašemu internetovému bankovnictví. Vždy při práci s penězi buďte maximálně obezřetní!

por. Iva Kormošová

7.5.2024, 10.15

vytisknout e-mailem