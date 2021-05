Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Reklama dobře neporadila

BRNO VENKOV: Namísto zajímavého zisku přišel o skoro půl miliónu korun.

Reklama propagující investování do kryptoměn upoutala šestasedmdesátiletého seniora. Do nabízeného programu se zaregistroval a po zaplacení vstupního sedmitisícového poplatku jej záhy kontaktoval operátor, který mu v průběhu hovoru instaloval do počítače program na jeho vzdálený přístup. Pak už podvodníkovi stačilo získat potřebné identifikační údaje k účtu důchodce, což tento ochotně podle pokynů předal. Stejně tak poskytl kopie svých dokladů. Pak měl podvodník volnou cestu k jednostranně zajímavým transakcím. Založil nic netušícímu seniorovi kryptoměnový účet, na který odeslal v několika splátkách čtvrt miliónu korun z jeho účtu. Dokázal také v zahraniční bance vypůjčit více než dvě stě tisíc korun a ty převedl na jím založené podvodné účty. Další podvodné transakce byly neúspěšné. Senior tak přišel o skoro půl miliónu korun.

por. Bohumil Malášek, 13. května 2021

