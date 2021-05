Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řeka vydala tělo mladíka

BRNO: Aktualizace (video): Pátrání po pohřešovaném má smutný konec.

AKTUALIZACE středa 5. května 2021 v 10:45 hodin (video)

Identifikační úkony potvrdily, že ve středu odpoledne na hladině řeky Svratky ve Veslařské ulici vodákem nalezené tělo patří pohřešovanému patnáctiletému mladíkovi. Kriminalisté na případu nadále pracují. Budou především hledat odpověď, za jakých okolností se mladík dostal do vody. Zatímní vyšetřování napovídá tomu, že mladík zemřel bez cizího zavinění.

AKTUALIZACE středa 21. dubna 2021 v 13:45 hodin (video)

Při středečním pátrání policisté při společné akci s hasiči a strážníky městské policie využívali snížení hladiny řeky Svratky o jeden metr. Znovu prohledali vedle dna i především břehy řeky. Postupně propátrali úsek od splavu v Komíně až Anthropos. Ze vzduchu měli také podporu kolegů z letecké služby. Chlapce se nepodařilo vypátrat.

AKTUALIZACE pondělí 19. dubna 2021 v 15:00 hodin (video)

V pondělí v pátrání v oblasti Jundrova pokračovaly dvě desítky policistů. Opětovně v terénu prověřovali místa možného pohybu chlapce. Na hladině Svratky znovu pracovali potápěči. Do akce byl zapojen i speciálně cvičený pes. Kriminalisté nadále získávají a následně ověřují získané informace, mimo jiné i od občanů. Za ně děkujeme. Pátrání je zatím nadále neúspěšné.

Video z dnešního dne je pod článkem.

AKTUALIZACE neděle 18. dubna 2021 v 20:00 hodin

Pátrání bylo i v odpoledních a podvečerních hodinách neúspěšné.

AKTUALIZACE neděle 18. dubna 2021 v 13:30 hodin

I při nedělní pátrání po zmizelém patnáctiletém chlapci se policisté zaměřili především na řeku Svratku. Na jíejích březích a hladině operovali potápěči, kteří opět využívali podvodní monitorovací techniku. Kriminalisté pak ověřovali i od občanů získané informace. Pátrání zatím nemá výsledek.

AKTUALIZACE sobota 17. dubna 2021 v 20:00 hodin

Ani třetí den pátrání nepřinesl výsledek. Policisté v sobotu opětovně propátrávali za pomoci techniky především řeku Svratku a její břehy. V akci byl i dron. Chlapce se bohužel nepodařilo najít.

AKTUALIZACE pátek 16. dubna 2021 v 10:45 hodin

Brněnští policisté a kriminalisté nadále pátrají po ve středu večer zmizelém patnáctiletém chlapci. V terénu, především v oblasti Jundrova a Konína, operuje několik hlídek, další policisté zjišťují informace, které následně prověřují. Pátrání bylo zatím neúspěšné.

Krátce před půlnocí ohlásili policistům rodiče patnáctiletého chlapce, že tento se nevrátil domů. Po mladíkovi obratem začaly pátrat hlídky především v terénu. Ještě v noci propátrával oblasti chlapcova možného výskytu policejní vrtulník s termovizí. V dopoledních hodinách pak v oblasti Jundrova, Komína, v přilehlých lesních porostech a na březích Svratky operovaly desítky policistů, psovodi se služebními psy a ze vzduchu znovu policejní vrtulník. Policisté a kriminalisté postupně získávají informace a tyto prověřují. Získané informace k vypátrání mladíka zatím nevedly.

Mladík je asi 170 cm vysoký hubené postavy, má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. Na sobě má černé tepláky, na nohou černobílé tenisky Niké a mikinu. Podle zatímního zjištění policistů by se měl večer a v noci pohybovat v Komíně a Jundrově. Kriminalisté také získali informaci, že by se měl pohybovat ve skupince s dalšími podobně starými mladíky a dokonce se do půl těla svléknout.

Pokud není odkaz aktivní, důvody pátrání pominuly.

por. Bohumil Malášek, 15. dubna 2021

vytisknout e-mailem