Registrované skutky útoků vedených na školy, školská zařízení a jejich zaměstnance

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb

Žadatelka požádala o následující informace:



„1) Počet útoků ve stavu pokusu vedených na školy, školská zařízení, jejich zaměstnance a další osoby nacházejících se v jejich prostorách, dle jejich typu (mateřské, základní, střední a vysoké školy, gymnázia a učiliště…) v letech od roku 1990 až do roku 2022 po jednotlivých letech.

2) Počet spáchaných útoků vedených na školy, školská zařízení, jejich zaměstnance a další osoby nacházejících se v jejich prostorách, dle jejich typu (mateřské, základní, střední a vysoké školy, gymnázia a učiliště…), včetně počtu zraněných a mrtvých v letech od roku 1990 až do roku 2022 po jednotlivých letech.

3) Počet spáchaných útoků vedených na školy, školská zařízení, jejich zaměstnance a další osoby nacházejících se v jejich prostorách, dle jejich typu (mateřské, základní, střední a vysoké školy, gymnázia a učiliště…), rozdělených dle způsobu útoku/použité zbraně v letech od roku 1990 až do roku 2022 po jednotlivých letech.

4) Počet spáchaných útoků vedených na školy, školská zařízení, jejich zaměstnance a další osoby nacházejících se v jejich prostorách, dle jejich typu (mateřské, základní, střední a vysoké školy, gymnázia a učiliště…), rozdělených dle motivu útoku v letech od roku 1990 až do roku 2022 po jednotlivých letech.

5) Počet ohlášených útoků (např. výhružka umístěnou bombou) na školy, školská zařízení, jejich zaměstnance a další osoby nacházejících se v jejich prostorách, dle jejich typu (mateřské, základní, střední a vysoké školy, gymnázia a učiliště…), které nakonec nebyly uskutečněny v letech od roku 1990 až do roku 2022 po jednotlivých letech.

6) Počet vyhrůžek útokem (smrtí, těžkou újmou na zdraví, poškození majetku) mířených na školy, školská zařízení, jejich zaměstnance a další osoby nacházejících se v jejich prostorách, dle jejich typu (mateřské, základní, střední a vysoké školy, gymnázia a učiliště…) v letech od roku 1990 až do roku 2022 po jednotlivých letech.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadatelce poskytla soubor s požadovanými statistickými daty, které byly žadatelkou odsouhlaseny po neformální komunikaci s pracovníkem ÚSKPV (viz. příloha).





pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 24. 5. 2023



Související dokumenty Registrované skutky 2019 - 2022.xlsx

Velikost souboru:12,4 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem