Registrační značka byla v pátrání

HODONÍNSKO: Nalezenou tabulku si řidička vrátila na auto, policistům to však neřekla.

Že po ztrátě a znovunalezení ztracené registrační značky, není možné tuto jednoduše znovu připevnit na vozidlo, ví po pondělní policejní kontrole, mladá žena z Hodonínska. Ta v minulosti oznámila ztrátu registrační značky ze svého vozidla. Policisté proto značky zavedli do pátrací evidence. Majitelka si měla jít nechat vystavit značky nové. Jenže než k tomu došlo, ztracenou značku nalezla. O tom však už policistům vědět nedala a tabulku jednoduše připevnila zpět na auto. Velmi se potom divila, když policisté ji a její auto podrobili důkladné kontrole. Ztracená nebo odcizená registrační značku je totiž nejlépe zneužitelná na typově stejném voze, ze kterého původně pochází. Připomínáme proto, že je po nálezu nutné provést odstranění značky z policejních evidenci. Je také na zvážení, zdali značku po nálezu dále používat. Bez rizika by to bylo v situaci, kdy v průběhu ztráty nemohlo dojít k jejímu zneužití. Například pokud by nám odpadla v naší soukromé garáži.

por. David Chaloupka, 6. prosince 2023

