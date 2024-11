Referent majetkové správy

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor výstrojní logistiky - místo výkonu práce Opočínek - pracovní poměr

místo výkonu práce: Opočínek 57

pracovní smlouva na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

zkušební doba 3 měsíce s možným prodlužením na max. 4 měsíce

pracovní doba: Po – Čt 6:30 – 15:15 hod, Pá 6:30 – 14:00, pracovní úvazek 40 hod./týden

Náplň práce:

zajišťování distribuce majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchování, prodeje nebo jiných forem dispozice

práce v interním informačním systému e-shopu

práce v programu SAP

fyzická kvalitativní i kvantitativní přejímka majetku vč. jeho druhového roztřídění a naskladnění

příprava expedice majetku dle interních i externích požadavků (administrativa, kompletace, balení aj.)

výdej připravených zakázek /majetku internímu i externímu přepravci (kurýrovi)

hmotná odpovědnost

vykonávání činností související s inventarizací majetku

Požadujeme:

samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace

organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu

práce na PC na uživatelské úrovni, znalost MS OFFICE (Word, Excel), znalost práce a prostředí

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Platové podmínky a další benefity:

8. platová třída dle NV č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě příloha č. 1, ​ 20 130 Kč – 29 520 Kč podle délky započitatelné praxe

zvláštní příplatek 2 200,- Kč

po zapracování možnost osobního ohodnocení

25 dnů dovolené

5 dnů indispozičního volna (sickdays)

příspěvek na dětské tábory a rekreace

příspěvek na stravování

možnost rekreace v rezortních zařízeních

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

možnost poskytnutí bezúročné půjčky

zajímavá a odpovědná práce

sociální jistota, zázemí a perspektiva státní organizace

Další informace:

nástup možný od 1. 1. 2025

Pokud se Vám do 14 dnů neozveme, znamená to, že jste nebyl(a) vybrán(a) do dalšího kola výběrového řízení.

Další informace poskytne: Ivana Kopecká, Jana Kopáčová, tel.: 974 560 560, mobil: 725 141 375

Strukturovaný životopis, včetně telefonu a e-mailové adresy zasílejte na některou z následujících e-mailových adres: ivana.kopecka2@pcr.cz, jana.kopacova@pcr.cz

