Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ředitelé poděkovali týmu trasujících policistů

KRAJ – Call centrum trasující nově pozitivní případy onemocnění COVID-19 navštívili ředitelé Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

V pondělí 21. prosince zavítali do budovy Technické univerzity v Liberci ředitelé Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, aby poděkovali týmu policistů a občanských zaměstnanců, kteří v této nelehké době pomáhají s trasováním a vyhledáváním rizikových kontaktů pracovníkům hygienické stanice.

Od počátku trasování, které se rozeběhlo již v první polovině měsíce října se do trasování nově nakažených osob virovým onemocněním Covid-19 zapojilo již 37 policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Během bezmála tří měsíců usilovné práce vytrasoval pracovní tým 5512 pozitivních osob a dalších více jak 1500 rizikových kontaktů.

Nejen z důvodu blížícího se konce letošního roku, ale i proto, že čísla nově nakažených stále nejsou uspokojivá, rozhodli se plk. Mgr. Vladislav Husák a MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. vyjádřit týmu pracovníků svou podporu a poděkovat jim za obětavou a mnohdy velmi nelehkou práci.

„Velmi si cením toho, s jakou vervou se naši policisté zapojili a jak přistupují k trasování nově nakažených osob virovou nákazou Covid-19. Vzájemná spolupráce mezi Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje je ukázkovou formu koordinace při pomoci veřejnosti v takto obtížném období, které se dotýká nás všech. Systém na trasování nakažených osob byl v Libereckém kraji úspěšně zaveden jako v jednom z prvních krajů v České republice a jen s několika drobnými změnami funguje na profesionální úrovni již bezmála tři měsíce“, uvedl ředitel liberecké policie plk. Mgr. Vladislav Husák.

„Díky celému týmu složenému z pracovníků Krajské hygienické stanice a policistů krajského ředitelství, se Liberecký kraj může aktuálně pochlubit jedním z nejnižších čísel, co do počtu nakažených seniorů a osob žijících v domovech p ro seniory, a to v kontextu s celkovým počtem nakažených osob virovým onemocněním“, doplnil ředitel liberecké hygieny MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Se zvyšujícími se počty nakažených osob se zvyšují i počty provedených trasování a vyhledávání dalších rizikových občanů, kteří byli s nakaženými v úzkém kontaktu. Ruku v ruce s tím jsou pochopitelně spjaty i nároky kladené na celý trasující tým. Je tedy více než potřebné, aby trasující policisté, občanští zaměstnanci a hygienici ve své pomoci nám všem pokračovali se stejným zaujetím i nadále.

Oba ředitelé vyjádřili souhlasné stanovisko týkající se stálé podpory celému týmu trasujících pracovníků a zároveň jim popřáli dostatek sil do další práce s důrazem na jejich smysluplnou a velmi důležitou činnost, která je velmi důležitou součástí ochrany zdraví nás všech.

Více se o činnostech týmu trasujících hygieniků a policistů můžete dočíst na těchto odkazech:

https://www.policie.cz/clanek/policiste-libereckeho-kraje-pomahaji-s-trasovanim.aspx

https://www.policie.cz/clanek/policiste-krajskeho-reditelstvi-libereckeho-kraje-se-dnes-poprve-aktivne-zapojili-do-trasovani.aspx

23. prosince 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem